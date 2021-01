per Mail teilen

Die Bundesligavolleyballer des VfB Friedrichshafen haben ihr 12. Ligaspiel in Folge gewonnen. Am Samstagabend besiegten sie in der heimischen Halle den TSV Unterhaching mit 3:0 (25:23, 25:17, 28:26). Friedrichshafen bleibt Tabellenführer mit nunmehr fünf Punkten Vorsprung auf Berlin Recycling Volleys.