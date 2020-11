Der Ravensburger Kreisbrandmeister, Oliver Surbeck, warnt davor, Pedelec-Akkus in der Wohnung zu laden. Viele würden die Gefahr nicht erkennen, dass ein Akku explodieren könne, wie kürzlich in Bad Waldsee passiert. Dabei wurden zwei Menschen leicht verletzt. Solche Fälle gebe es immer wieder, so Surbeck. Oft müsse die Feuerwehr dann nicht nur den Brand löschen, sondern auch Menschen retten. E-Bikes oder Pedelecs sollten in der Garage oder im Keller geladen werden.