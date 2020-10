Ein Mädchen ist im Bezirk Dornbirn an den Folgen eines Reitunfalls gestorben. Die 10-Jährige war am Samstag laut Polizei von einem ausschlagenden Pferd am Kopf getroffen worden. Sie wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort starb sie am Sonntag.