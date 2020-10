per Mail teilen

Das Planetarium in Laupheim hat zwei neue, hochmoderne LED-Projektoren in Betrieb genommen. Es handle sich um Geräte, die “brilliante Farben, höchste Schärfe und größtmöglichen Kontrast” liefern würden, heißt es in der Pressemitteilung. Das Planetarium Laupheim sei weltweit erst das dritte seiner Art, das mit diesen Projektoren ausgestattet sei. Die Projektoren kommen bei den Vorstellungen und Informationsveranstaltungen über das Weltall zum Einsatz.