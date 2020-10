Die Wetterwarte Süd mit Sitz in Bad Schussenried hat am Samstag ihre 89. Wetterstation eingeweiht. Sie steht auf dem Dach eines Hausbesitzers in Leupolz bei Wangen im Allgäu. Die Station erfasst unter anderem Daten über Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Niederschlag sowie Windgeschwindigkeit und – richtung. Die Daten können bereits auf der Internetseite der Wetterwarte Süd abgerufen werden. Die Station in Leupolz ergänze u.a. die statistische Erfassung der Messwerte, liefere aber auch Daten für die Wettervorhersage, sagte Roland Roth, der Leiter der Wetterwarte Süd, dem SWR.