Die Ortenauer Krankenhäuser in Kehl, Ettenheim und Oberkirch sollen bis in zehn Jahren zu Gesundheitszentren werden. So wollen es die Kreistagsfraktionen von CDU und SPD. Keine stationären Betten mehr, dafür aber Notfallpraxen, Physiotherapie, Röntgen, Sozialdienste und ambulante Operationen. Das alles unter einem neuen Dach mit einer Geschäftsführung, getrennt von den Krankenhäusern. 100 Millionen Euro sollen investiert werden in dieses Modell. Der Ortenauer Kreistag hatte 2018 festgelegt, dass es künftig nur noch in Offenburg, Achern, Lahr und Wolfach Kliniken geben soll. Das Gremium wird sich nun mit dem Vorschlag von CDU und SPD beschäftigen müssen.