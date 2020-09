Am Mittwochmorgen ist es in Freiburg zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen. Laut der Polizei kollidierte der Radfahrer an einer Einmündung mit dem von links kommenden Pkw. Durch den Zusammenprall wurde der Radfahrer auf ein am Straßenrand geparktes Auto geschleudert und schwer verletzt. Wenige Stunden später erlag er seinen Verletzungen in der Freiburger Klinik.