Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen haben sich einige deutsche EU-Abgeordnete gegen eine Parlamentssitzung in Straßburg ausgesprochen. Dort findet einmal im Monat die Sitzungswoche statt, so auch vom 14. bis 17. September. Es sei gesundheitlich unverantwortlich, die Abgeordneten aus dem Hochrisikogebiet Brüssel für ein paar Tage nach Frankreich zu schicken, so die Begründung. Man habe in Brüssel einen arbeitsfähigen Sitz. Der Sitz des Parlaments in Straßburg ist in den EU-Verträgen festgelegt und Frankreich pocht darauf, dass wichtige Entscheidungen nur dort getroffen werden. Zum Plenum in der elsässischen Stadt reisen regelmäßig tausende Abgeordnete und Mitarbeiter.