Die Kriminalpolizei Rottweil hat in Zusammenarbeit mit der Polizei Villingen eine Raubserie im Schwarzwald-Baar-Kreis aufgeklärt. Durch intensive Ermittlungsarbeit kamen die Beamten auf die Spur eines 24-Jährigen aus Donaueschingen. Laut Polizei soll er im Juli zwei Raubüberfälle auf ein Lebensmittelgeschäft in Brigachtal und einen Getränkemarkt in Bad Dürrheim begangen haben. Der Tatverdächtige soll dabei mit einer Schusswaffe die Angestellten aufgefordert haben, Bargeld herauszugeben. Bei einer dritten Tat in Schwenningen blieb es nur beim Versuch. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.