Auf der A5 Richtung Basel kann es zwischen Baden-Baden und Offenburg noch bis Ende September zu Verkehrsbehinderungen kommen. Das teilte der Autobahnbetreiber "Via Solutions" mit. Grund hierfür sind Fahrbahnarbeiten. Diese dauern aufgrund der widrigen Witterungsverhältnisse bis zum 26. September an. In den Nächten von Montag bis Freitag wird auf den verschiedenen Streckenabschnitten jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Die betroffenen Anschlussstellen sowie Tank- und Rastanlagen beziehungsweise Park- und WC-Anlagen stehen während der Arbeiten uneingeschränkt zur Verfügung, so "Via Solutions".