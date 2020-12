Trotz strikter Demonstrationsverbote in Belarus wollen heute vor allem Frauen gegen den umstrittenen Staatschef Alexander Lukaschenko auf die Straße gehen. Ziel sei es, dass die Gefangenen freigelassen werden - so steht es in einem Aufruf. Außerdem will die Opposition erreichen, dass die Polizeigewalt strafrechtlich verfolgt wird und es zu Neuwahlen kommt. Seit der Präsidentenwahl gehen Tausende auf die Straße, sie werfen Lukaschenko Wahlbetrug vor. Hunderte Demonstranten wurden bereits verhaftet.