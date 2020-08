Mitglieder der Klimainitiative „Fridays for Future“ haben 4.000 Unterschriften gegen ein Tourismusprojekt am Grünten im Allgäu gesammelt.

Mitglieder der Klimainitiative „Fridays for Future“ haben 4.000 Unterschriften gegen ein Tourismusprojekt am Grünten im Allgäu gesammelt und diese am Montag dem Landratsamt Oberallgäu übergeben. Die Kreisbehörde habe dies bestätigt, meldet die Deutsche Presse Agentur. Die Unterzeichner wollen verhindern, dass am 1.738 Meter hohen Grünten ein Investor unter anderem eine Winterrodelbahn, neue Beschneiungsanlagen und zusätzliche Gastronomie bauen will.