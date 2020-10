Die Gewerkschaft Verdi ruft im Tarifstreit mit Amazon die Mitarbeiter an sechs Standorten in Deutschland zum Streik auf. Das Unternehmen zeige keine Einsicht und gefährde die Gesundheit der Beschäftigten, sagt ein Sprecher und verweist auf Corona-Ausbrüche an mehreren Amazon-Standorten. Allein in Bad-Hersfeld hätten sich bis zu 40 Mitarbeiter infiziert. Der Streik soll in der Nacht beginnen und mindestens 48 Stunden dauern.