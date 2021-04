Der Koblenzer Kulturverein hat im Kulturbau auf dem Zentralplatz einen sogenannten Artshopper, einen Kunstautomaten aufgestellt. Nach Angaben des Vereins handelt es sich dabei um einen umfunktionierten Automaten für Fertiggerichte. Bestückt wird er von der Arbeitsgruppe Rheinland-Pfälzischer Künstler. Die Kunstwerke kosten laut Kulturdezernentin Margit Theis-Scholz zwischen 15 und 95 Euro. Sie sagte dem SWR:

„Wenn wir hier im Artshopper erschwingliche Kunst anbieten, dann heißt das ja nicht, dass das billige Kunst ist. Erschwinglich heißt, dass sich hier der normale Käufer etwas erwerben kann. Aber es ist so, dass das hochwertige Kunst ist und insofern ein niedrigschwelliges Angebot. Denn der Artshopper ist hier für jeden hier zugänglich. Man muss nicht in den Museumsshop gehen oder in ein anderes Geschäft. Der Artshopper steht in einem öffentlich zugänglichen Gebäude und man kann den Artshopper den ganzen Tag erreichen.“