Meer, Musik und Karneval - Galway in Irland und Rijeka in Kroatien tragen 2020 den Titel "Kulturhauptstadt Europas".

Galway ist eine alte Stadt im Westen Irlands - direkt am Meer, mit vielen Studenten und vielen Pubs. Sie ist die am schnellsten wachsende Stadt Irlands: Aus den 40.000 Einwohnern vor 30 Jahren sind inzwischen mehr als 80.000 geworden.

Studenten lassen Galway boomen

Für den Boom sorgen vor allem die Studenten. Ein Viertel der Einwohner ist an einer der beiden Universitäten eingeschrieben - für Kunst oder für Medizin, für Ingenieurwissenschaften oder Biotechnik.

Galway liegt etwa 160 Kilometer von der Grenze zum britischen Landesteil Nordirland entfernt. Wegen des anstehenden Brexits befürchten manche, dass wieder Spannungen zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Republik Irland aufflammen könnten.

"Galway Girl" - die Hymne auf die Stadt

Und die Stadt gilt als Hochburg für traditionelle, irische Musik: An jeder Ecke spielen Straßenmusiker. Die wohl berühmteste Hymne auf Galway stammt von Ed Sheeran: Das "Galway Girl".

Rijeka: Hafenstadt und Karnevalshochburg

Die nordkroatische Hafenstadt Rijeka ist die zweite Kulturhauptstadt Europas 2020. Rijeka, auch Fiume genannt, liegt an der Adriaküste an der Kvarner Bucht und ist mit etwa 120.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes.

Sie verfügt nicht nur über einen wichtigen Hafen, sondern ist auch Universitäts- und Kulturstadt mit einem bekannten Karneval. Jeder Ort in der Umgebung hat seinen eigenen Karnevalsverein, Höhepunkt der Karnevalsaison ist der internationale Karnevalsumzug von Rijeka am Faschingssonntag.

Jugendstil und Plattenbauten

Rijeka hat viele Gesichter: Es gibt eine Altstadt mit zum Teil prächtigen Jugendstilpalästen sowie sozialistischen Plattenbauten aus der Zeit, als Jugoslawien noch existierte.

Von 1924 bis zum Ende des zweiten Weltkrieges war Rijeka eine geteilte Stadt - ähnlich wie Berlin. Eine meterhohe Mauer trennte Rijeka in zwei Teile: Ein Teil gehörte zu Italien, der andere zum damaligen Königreich Jugoslawien.

Geld für Stadtentwicklung und Kulturprogramme

Die Kulturhauptstadt Europas ist eine Initiative der Europäischen Union. Jedes Jahr werden zwei Städte ernannt – eine aus den alten EU-Staaten und eine aus den neuen.

Offiziell wird das Kulturhauptstadtjahr am 1. Februar 2020 eröffnet. Jeder Stadt steht eine Fördersumme zur Verfügung - rund 40 Millionen Euro. Mit dem Geld soll in die Infrastruktur investiert werden, außerdem in kulturelle Organisation, Programme und Projekte.