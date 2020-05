Corona-Folgen: Theater mit Abstand keine Lösung auf Dauer

Die Theater in Baden-Württemberg dürfen bald wieder öffnen. Aufführungen mit bis zu 100 Gästen sind in Baden-Württemberg dann erlaubt, allerdings nur mit den gegebenen Abstandsregelungen. Das ist aber keine Lösung auf Dauer, sagt Nicola May, die Intendantin des Theaters Baden-Baden, im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll.