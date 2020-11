SPD-Vize Kevin Kühnert hat sich aus dem Amt des Juso-Chefs verabschiedet. Es habe ihm bombastischen Spaß gemacht, sagte er beim digitalen Bundeskongress der Jungsozialisten. Er rief seinen Verband auf, sich nicht kleinmachen und unterkriegen zu lassen. Viele ihrer Vorschläge der Jusos seien zunächst nicht ernst genommen worden, würden inzwischen aber in der SPD ernsthaft diskutiert - etwa ein fahrscheinloser Nahverkehr. Kühnert tritt nach drei Jahren vorzeitig als Juso-Chef zurück, weil er im kommenden Jahr in den Bundestag einziehen will. Wer seine Nachfolge übernimmt, soll am 8. Januar verkündet werden.