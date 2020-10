Das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr bleibt einem Bericht der "Stuttgarter Nachrichten" zufolge am Standort Calw. Verschiedene Verteidigungsexperten sehen den Bestand des KSK am Standort Calw nicht mehr als gefährdet an, heißt es in dem Bericht. Hintergrund sind rechtsextreme Verdachtsfälle in der Eliteeinheit. Wegen der hohen Investitionen und guten Übungsbedingungen werde aber von keiner der Bundestagsfraktionen außer der Linken der Standort Calw in Frage gestellt. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) will nächsten Monat Reformen bekanntgeben.