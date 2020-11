per Mail teilen

Aus Ungarn und Polen kommt Kritik am geplanten Verfahren für mehr Rechtsstaatlichkeit innerhalb der EU. Mitgliedsstaaten, die gegen die Grundsätze des Rechtsstaats verstoßen, sollen künftig mit dem Entzug von EU-Mitteln bestraft werden. Darauf haben sich Unterhändler der Mitgliedsstaaten und des Europaparlaments geeinigt. Die polnische Regierung nennt das einen beispiellosen Bruch der EU-Verträge. In Budapest ist die Rede von "politischer und ideologischer Erpressung". Beide Länder sind in der Vergangenheit immer wieder mit fragwürdigen rechtsstaatlichen Entscheidungen aufgefallen. Die Bundesregierung ist mit der Einigung von Donnerstag zufrieden: Außenminister Heiko Maas (SPD) sprach von einem Durchbruch.