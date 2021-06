Der Vorschlag einer Rente bis 68 ist von Anfang bis Ende politisches Theater, meint Martin Rupps. Das politische Berlin schickt im Bundestagswahlkampf Dritte vor, verharmlost die Lage, verschweigt Fakten zu diesem wichtigen Thema.

Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsminister empfiehlt in einer Studie, das Rentenalter von 67 auf 68 Jahre hochzusetzen. Grund seien "schockartige steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025". Scharfe Kritik kommt vom Deutschen Gewerkschaftsbund, SPD und Linke. Linken-Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow kündigte an, "mit Zähnen und Klauen die Rechte der Rentnerinnen und Rentner verteidigen" zu wollen.

Menschen in Deutschland sollen künftig mit 68 statt 67 in Rente gehen, fordert der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsminister picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/Le Pictorium Agency via ZUMA | Alejo Manuel Avila

Freuen Sie sich, dass Sie mitten in der Pandemie, ohne Maske und Corona-Test, einem Theaterspektakel beiwohnen dürfen! Die Inszenierung beginnt damit, dass nicht der zuständige Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die "68" verkündet, sondern ein anonymer Beraterkreis. Der Minister selbst mag auf diese Rolle mitten im Bundestagswahlkampf nicht scharf sein. In ein Theaterkostüm gekleidet ist auch die Botschaft an das Publikum. Um eine Anhebung des Rentenalters geht es nur äußerlich. Bereits die Rente mit 67 kommt einer Attrappe gleich. Fast niemand in Deutschland arbeitet so lange. Tatsächlich plädiert der Wissenschaftliche Beirat für eine Kürzung der sogenannten Rentenpunkte – und damit der monatlichen Rente selbst.

Auch DGB, SPD und Linke schauspielern gut. Ihre Fachleute wissen ganz genau, was die allmähliche Verrentung der sogenannten Babyboomer, der geburtenstärksten Jahrgänge in der deutschen Geschichte, für den Sozialstaat bedeutet. Nicht ganz zufällig machte die Große Koalition (mit der Sozialdemokratin Andrea Nahles als Bundesarbeitsministerin) bei ihrer letzten Rentenreform vor den teuren Jahrgängen Halt. Jahre später hat sich am Bühnenstück nichts geändert: Dritte vorschicken, verharmlosen, die Fakten verschweigen wider besseres Wissen. Das politische Personal in Berlin versagt bei einem Thema, das früher oder später alle Menschen betrifft.