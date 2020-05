Entsetzt sind die Reaktionen auf den Vorstoß des Thüringer Ministerpräsidenten Ramelow, die Corona-Schutzmaßnahmen ab Anfang Juni fallen zu lassen. Doch in Sachsen findet Ramelow positivere Reaktionen - und Berlin-Korrespondentin Evi Seibert denkt auch, dass das klappen könnte - wenn die Menschen denn vernünftig wären..

Nach einer kompletten Lockerung aller Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus klangen die Ausführungen des Linkenpolitikers Bodo Ramelow zunächst. Inzwischen ist er etwas zurückgerudert: Die Thüringer müssen wohl weiterhin in Bussen, Bahnen und Geschäften Masken zum Schutz vor einer Coronainfektion tragen. Das werde Ramelow dem Thüringer Kabinett vorschlagen.

In der Kabinettssitzung am Dienstag solle aber darüber beraten werden, ob und wie die in Thüringen erlassenen Kontaktverbote gelockert werden könnten. Auch Sachsen will die Corona-Beschränkungen aufheben. Auf lokaler Ebene soll entschieden werden.

Kommentar: "Drei Dumme reichen im Ernstfall"

Das könne funktionieren, wenn die Menschen vernünftig wären, meint SWR-Hauptstadt-Korrespondentin Evi Seibert in ihrem Kommentar – wenn!

"Drei Dumme reichen im Ernstfall" Ein Kommentar von Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert zu Thüringens Vorstoß bei den Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen.

"Ramelow ist leichtsinnig"

"Bodo Ramelow ist leichtsinnig", gehört noch zu den netteren Kommentaren mit Blick auf die Lockerungspläne des Thüringer Linken-Politikers. Die Mahnung kommt vom Grünen-Geschäftsführer Michael Kellner. Im Sender NTV begründete dieser seine Kritik mit noch immer fehlender Therapie, fehlendem Medikament und fehlendem Impfstoff gegen Covid-19. Und es gebe noch viele Menschen, die besonders gefährdet seien.

Eine "'Alles-geht'-Botschaft" sei da verkehrt und leichtsinnig, "auch wenn wir alle eine Rückkehr zur Normalität wollen". Es gehe derzeit um Rücksichtnahme auf Schutzbedürftige, insbesondere Ältere und Kranke, fügte Kellner hinzu. "Deswegen sollten auch gerade Personen in Spitzenpositionen, wie ein Ministerpräsident, eher bremsen als den Beschleuniger geben."

"Wenn der einzige Applaus von Attila Hildmann kommt..."

Noch drastischer bringt der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil seinen Unmut zum Ausdruck. Er wirft dem Linken-Politiker vor, mit seinem Vorstoß Verschwörungstheoretikern hinterzulaufen. Im "Bild"-Talk sagte Klingbeil: "Wenn der einzige Applaus, den man bekommt, von Attila Hildmann und Christian Lindner kommt, muss Herr Ramelow sich fragen, ob er alles richtig gemacht hat."

Kritik kommt auch aus Thüringen selbst. Vom Gemeinde- und Städtebund heißt es, die geplanten Lockerungen seien brandgefährlich. Man habe sich zweieinhalb Monate gequält und wolle das jetzt nicht aufs Spiel setzen. Der Verband der thüringischen Städte geht davon aus, dass Ramelow im Kabinett mit seinem Vorschlag scheitern wird.

Sächsische Landesregierung erwägt ebenfalls Lockerungen

Ganz anders sieht man es offenbar im Nachbarland Sachsen. Dort trägt sich die schwarz-grün-rote Landesregierung mit ähnlichen Gedanken wie in Thüringen. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) sagte, ab Juni könne es eine grundlegende Änderung geben. Voraussetzung sei, dass die Zahl der Neuinfektionen stabil bleibe. Vieles hänge davon ab, dass die Menschen sich weiter an Abstandsgebot und Maskenpflicht hielten.

Das Bundeskanzleramt plant unterdessen, die Corona-Kontaktbeschränkungen bis zum 5. Juli zu verlängern, dabei aber auch weitere Lockerungen zu ermöglichen. "Bei privaten Zusammenkünften zu Hause in geschlossenen Räumen" und beim "Aufenthalt im öffentlichen Raum" sollen sich künftig bis zu zehn Menschen - oder die Angehörigen zweier Hausstände - treffen dürfen, heißt es in einer der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Beschlussvorlage von Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU). Ob die Länder dem Vorschlag zustimmen, ist allerdings noch unklar. Die bislang zwischen Bund und Ländern vereinbarten Beschränkungen gelten noch bis zum 5. Juni.