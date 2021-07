Ein 600 Millionen Euro-Update soll den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof retten. Offenbar soll der Konzern einem neuen Konzept unterworfen weden. Daran gibt es schon jetzt Kritik.

Der Chef des schon vor der Corona-Pandemie finanziell stark angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof hat einen Neustart seines Unternehmens im Herbst angekündigt. Im "Handelsblatt" erklärte CEO Miguel Müllenbach, dass es künftig drei Typen von Warenhäusern geben werde: "Weltstadthaus", "regionaler Magnet" und "lokales Forum". Bis zu 60 der 131 Häuser des Warenhauskonzerns sollen komplett umgebaut werden. Verkaufsflächen würden durch Serviceangebote wie etwa E-Bike-Stationen oder Paketschalter verkleinert und ergänzt.

Die Angebote sollen über eine App vernetzt werden, über die auch Angebote von Warenhaus-Partnern gebucht werden können. Die Traditionsnamen Karstadt und Kaufhof könnten der neuen Strategie zum Opfer fallen. Dem "Handelsblatt" zufolge dürfte es auf einen Auftritt unter dem Namen Galeria hinauslaufen, der Webshop heißt bereits Galeria.de.

Drei Typen von Warenhäusern - nicht genug

Handelsexperte und Unternehmensberater Thomas Roeb zweifelt am Erfolg der neuen Strategie. Er kritisiert, dass drei Typen von Warenhauskonzepten nicht ausreichen, um sich den lokalen Gegebenheiten an den einzelnen Standorten anzupassen: "Wenn man sich ganz unterschiedlich aufstellte, kann man sich an die lokalen Rahmenbedingungen anpassen. Damit hätte man 130 verschiedene Konzepte." Diese hätten dann ganz individuell vor Ort gemanagt werden können. Und das wäre auch ein Schritt nach vorne gewesen, meint Roeb.

Konzept für das Kerngeschäft fehlt

Auch sei nicht abschließend geklärt, was ein modernes Kaufhaus ausmache, so der Handelsexperte. Ein Angebot an Dienstleistungen auf den Verkaufsflächen sei keine schlechte Idee. Die große Frage aber bleibe, was mit dem Kerngeschäft der Warenhäuser, der Mode und dem Textilbereich geschehen soll. Roeb fürchtet, dass die Nebenleistungen davon ablenken könnten, dieses Kerngeschäft wieder wettbewerbsfähig zu machen.

Der Zusammenschluss der früheren Rivalen hat bislang nicht den gewünschten Erfolg gebracht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Oliver Berg

Nur Amazon funktioniert als Plattform

Ob der Ausbau beim Online-Bereich den gewünschten Erfolg bringt, bezweifelt Roeb stark. Unter anderem sollen Angebote über die Warenhäuser hinaus in einer großen neuen App gebündelt werden. Bislang würde allerdings nur Amazon als Plattform wirklich funktionieren, meint der Handelsexperte. Dass es Galeria gelingt, eine App aufzubauen, die mit Amazon konkurrieren kann, hält er für nahezu ausgeschlossen. Grundsätzlich sei eine App, um Umsatz zu generieren, wichtig, damit löse man aber nicht das Kernproblem.

Wer soll den Umbau bei Galeria Karstadt Kaufhof bezahlen?

Der Umbau von mindestens 60 Häusern der Warenhauskette soll rund 600 Millionen Euro kosten. In der GmbH steckt allerdings bereits ein 460 Millionen Euro-Staatskredit - über einen Zweiten wird gerade verhandelt. Dazu kommt ein Umsatzverlust durch Corona von mindestens 1,8 Milliarden Euro, so der Galeria-Chef gegenüber dem Handelsblatt.

Handelsexperte Thomas Roeb kann sich nur schwer vorstellen, dass Banken gewillt sind, in dieser Situation Geld in die Betriebsform der Galeria Karstadt Kaufhof zu stecken. Und wenn es die Banken nicht tun, dann kann es dem Experten nach eigentlich nur noch der österreichische Milliardär René Benko - Eigentümer von Galeria Karstadt Kaufhof - selbst machen. Oder der Staat muss nochmal aushelfen, so der Experte.

Im Oktober will der Warenhauskonzern sein neues Konzept mit drei komplett umgebauten Pilotfilialen in Frankfurt, Kassel und Kleve und einem neuen Onlineauftritt vorstellen.