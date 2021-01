Der Europa-Abgeordnete Tiemo Wölken (SPD) hat erneut Mängel in den Verträgen zwischen der EU und den Impfstoffherstellern kritisiert. Mehr Sorgfalt und Transparenz seien nötig.

Im SWR sagte Wölken, der auch gesundheitspolitischer Sprecher seiner Partei im EU-Parlament ist: "Insgesamt war der gesamte Beschaffungsprozess sehr intransparent. Wir als Europäisches Parlament bekommen jetzt erst nachträglich Einblick in die Verträge. Ich glaube, dass das schon ein Problem ist."

Inhalt einiger Verträge unklar

Viele der aktuellen Lieferprobleme etwa bei Biontech hätten mit Sorgfalt und Transparenz bekämpft werden können, so Wölken. "Wir wissen nicht, was in den Verträgen steht. Bei Curevac zum Beispiel steht im Vertrag - den konnten wir mittlerweile einsehen - dass Liefertermine gar nicht fixiert sind, sondern immer nur für das Quartal angegeben sind."

Auch sei Biontech nur verpflichtet zu informieren, wenn es Lieferschwierigkeiten gebe. "Ich glaube, dass wir da, wenn wir zu Beginn etwas sauberer gearbeitet hätten, viele Probleme verhindern hätten können."

Wölken: Kein EU-Versagen

Dennoch will Wölken nicht von einem EU-Versagen sprechen: "Im Gesundheitsbereich macht die Europäische Union immer nur das, was die Mitgliedsstaaten wollen. Und die Staaten waren die ganze Zeit über den Lenkungsausschuss in den Prozess eingebunden. Es ist also keine EU-Kritik, sondern eine Institutionenkritik, wie verhandelt wurde im Team zusammen mit den Mitgliedstaaten."