Enttäuschende Corona-Beschlüsse

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat sich strengere Corona-Maßnahmen erhofft. Angesichts der Ausweitung der Omikron-Variante werden die Maßnahmen vermutlich tatsächlich nicht ausreichen, meint Kirsten Tromnau.

Ob das wirklich reichen wird, was an Corona-Maßnahmen von Bund und Ländern beschlossen wurde? Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sagt: Nein. Kretschmann wünscht sich die „epidemische Lage nationaler Tragweite“ zurück, weil damit gerade an und zwischen den Feiertagen schneller reagiert werden könne.

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, spricht in der Landtagsdebatte zu weiteren Schritten zur Eindämmung der Corona-Pandemie. dpa Bildfunk Bernd Weißbrod

Die schnelle Ausbreitung der Omikron-Variante in unseren Nachbarländern oder in den USA, kann Angst und Bange machen. Während Deutschland noch versucht, eine ordentliche Impfquote zu erreichen, will Israel schon die vierte Impfung gegen die neue Variante einführen. Deutschland hinkt wieder einmal hinterher.

Winfried Kretschmann hat den Beschlüssen der Bund-Länder-Konferenz wohl nur zähneknirschend zugestimmt. Er wollte strengere Corona-Maßnahmen und zwar möglichst schnell. In Baden-Württemberg sollen deshalb die beschlossenen Corona-Regeln nicht erst am 28. Dezember, sondern schon einen Tag früher in Kraft treten.

Ich teile seine Sorgen. Weil die Omikron-Variante keine Rücksicht auf Föderalismus nimmt und nicht bis zum nächsten Bund-Länder-Gespräch am 7. Januar an unseren Landesgrenzen warten wird. In vielen Kliniken herrscht jetzt schon Ausnahmezustand, manche Patienten können nicht mehr behandelt werden. Aufwachen, liebe neue Bundesregierung, als erste Reaktion hätte ich mehr erwartet.