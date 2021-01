Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und seine Amtskollegin Malu Dreyer (SPD) sind in der Corona-Krise so häufig auf dem Schirm wie noch nie. Das verzerrt den demokratischen Wettbewerb, meint Martin Rupps, und plädiert für einen Landtagswahl-Termin im Herbst.

Am 14. März werden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz neue Landesparlamente gewählt. Ein Landtagskandidat der Linken in Baden-Württemberg, Franz Segbers, fordert jetzt die Verschiebung des Wahltermins auf September. Es sei derzeit wegen des Lockdowns nicht möglich, Wahlkampf zu machen. Außerdem hätten die Vertreter größerer Parteien öfter die Möglichkeit, sich in den Medien zu präsentieren.

Franz Segbers spricht ein Tabu an, über das Vertreter der Regierungsparteien in beiden Ländern schweigen: Die Corona-Krise führt zu einer Wettbewerbsverzerrung zugunsten der Parteien, die den Ministerpräsidenten bzw. die Ministerpräsidentin stellen. Nie vorher schafften es Winfried Kretschmann (Grüne) und Malu Dreyer (SPD) so häufig in die Hauptnachrichten der großen Fernsehsender. Eine Pandemie ist die Stunde der Regierung. Die Oppositionsparteien können an der grün-schwarzen bzw. rot-grün-gelben Corona-Politik nur herumkritteln. Eine wirkliche Alternative im Kampf gegen das Virus haben sie nicht.

In Baden-Württemberg kommt erschwerend hinzu, dass die Herausforderin von Winfried Kretschmann, Susanne Eisenmann (CDU), der Regierung angehört und als Kultusministerin in Pandemie-Zeiten politisch nichts gewinnen kann. In Rheinland-Pfalz versuchen die Oppositionsparteien CDU und AfD, eigene Themen zu setzen, was ohne Wahlveranstaltungen und Infostände samstags auf dem Marktplatz umso schwerer fällt.

Verschiebung Gebot der politischen Fairness

Es wäre ein Ausdruck demokratischer Fairness, wenn die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) und ihr Amtskollege Hendrik Hering (SPD) in Rheinland-Pfalz einen späteren Wahltermin vorschlagen würden - wie jetzt in Thüringen geschehen. Doch ihre Herzen schlagen zuerst für die Partei und dann für das Volk. Und so nutzen sie die Gunst der Corona-Stunde.