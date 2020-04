per Mail teilen

Die Lage auf dem deutschen Rettungsschiff "Alan Kurdi" mit fast 150 Migranten an Bord spitzt sich wohl zu. Die italienische Küstenwache habe in der Nacht drei Menschen vom Schiff gebracht, teilte die Hilfsorganisation Sea-Eye mit. Die Menschen würden seit zehn Tagen auf dem Schiff festgehalten und seien verzweifelt. Das Rettungsschiff liegt vor der Stadt Palermo. Eigentlich sollen die Menschen wegen der Corona-Pandemie auf ein größeres Schiff in Quarantäne kommen. Bislang ist jedoch unbekannt, wann das geschehen soll.