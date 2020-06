Die Türkei öffnet ihre Westgrenze für Flüchtlinge, die in die EU wollen. Präsident Erdoğan will mehr Geld von der EU, um die dreieinhalb Millionen Geflüchteten im Land zu versorgen. Die syrische Offensive in Idlib hat die Lage verschärft. Wie soll Europa jetzt reagieren?

Der Europapolitiker Reinhard Bütikofer von den Grünen wirft der EU vor, schlecht auf die Flüchtlinge an der türkisch-griechischen Grenze vorbereitet zu sein. Bütikofer sagte im SWR, durch das Flüchtlingsabkommen von 2016 habe sich die EU Zeit erkauft, um ihren Streit bei der Verteilung von Geflüchteten zu lösen. Das sei nicht gelungen. "Jetzt so zu tun, als sei man total überrascht, ist heuchlerisch", sagt Bütikofer im SWR. Dauer 3:07 min Bütikofer: Die EU muss der Türkei mehr Geld zur Flüchtlingsversorgung geben! Der Europapolitiker Reinhard Bütikofer von den Grünen wirft der EU vor, schlecht vorbereitet auf den Flüchtlingsansturm an der türkisch-griechischen Grenze zu sein. Bütikofer sagte im Interview mit dem Radioprogramm SWR Aktuell, durch das Flüchtlingsabkommen von 2016 habe sich die EU Zeit erkauft, um ihre Uneinigkeit im Umgang mit der Migration und der Verteilung von Geflüchteten zu lösen. Das sei nicht gelungen. Wie die EU jetzt der Türkei und den Geflüchteten an ihrer Außengrenze helfen muss, darüber hat SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll mit Reinhard Bütikofer gesprochen.

Rechthaberei bringt nichts Er fordert, Griechenland mit Personal und Hilfsgütern zu unterstützen, um Geflüchtete ausreichend zu versorgen. Bütikofer rät auch dazu, die Türkei angesichts des Zustroms aus Syrien zusätzlich finanziell zu unterstützen. Auch wenn Präsident Erdoğan offensichtlich die Not der Geflüchteten einsetze, um die EU zu erpressen. Mit Rechthaberei sei niemandem geholfen. Bütikofer: "Wollen wir recht haben oder wollen wir Probleme lösen?" Das Abkommen muss neu verhandelt werden Ähnlich sieht es der Migrationsforscher Gerald Knaus. Der österreichische Soziologe gilt als einer der Architekten des EU-Flüchtlingspaktes. Und er hält das Abkommen für tot: "Die Türkei hat es aufgekündigt, als sie ihre Westgrenze für Flüchtlinge in Richtung EU geöffnet hat", sagt Knaus im SWR. Jetzt gelte es, neu zu verhandeln. Denn: Ohne eine Vereinbarung mit Ankara lasse sich die Lage an der EU-Außengrenze nicht kontrollieren: "Die Schlauchboote lassen sich auch mit Gewalt nicht stoppen."

SWR Aktuell-Moderatorin Dagmar Freudenreich hat Gerald Knaus gesprochen. Audio herunterladen (4,9 MB | MP3) Das Problem sei, dass die von der EU zugesagten sechs Milliarden Euro zur Versorgung der Geflüchteten in der Türkei längst verplant seien. Für Ankara sei deshalb ungewiss, ob die Finanzhilfe Brüssels weiterfließe. Dagegen wachse die Zahl der Flüchtlinge in der Türkei ständig an. Deshalb brauche die Türkei eine Zusage, dass die EU auch weiterhin bereit ist, die Integration der dreieinhalb Millionen Syrer im Land finanziell zu unterstützen. "Das hat die EU bislang versäumt", so Knaus. Krise schnell lösen Die türkische Regierung habe selbst der EU vorgeschlagen, Flüchtlinge zurückzunehmen. Dafür gebe es allerdings einen einen Grund: die versprochenen Milliarden der EU. Das sei keine Erpressung. Es gehe darum Schulen, Gesundheitsversorgung und Sozialhilfe für die Geflüchteten zu bezahlen. Und nicht, wie Erdoğan es manchmal fordere, in das türkische Staatsbudget einzuzahlen. "Je schneller wir aus dieser Eskalation herauskommen, desto besser für alle", ist sich Knaus sicher. Bundesregierung und EU halten an Abkommen fest Für die Bundesregierung ist klar: Das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei gilt weiterhin. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte in Berlin, das Abkommen habe im Großen und Ganzen funktioniert. Es solle aufrechterhalten und eingehalten werden. Wenn die Türkei jetzt unzufrieden sei, müssten darüber Gespräche geführt werden. Bundeskanzlerin Merkel sei in engem Kontakt mit ihren Kollegen aus der EU. Die Bundesregierung weist gleichzeitig Vergleiche mit der Situation während der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 zurück - nicht nur wegen des neuen Abkommens. Auch die europäische Grenzschutzbehörde Frontex sei nun viel besser aufgestellt. Die Bundesregierung warnte Migranten davor, zu glauben, der Weg in die EU sei nun offen, auch wenn das von türkischer Seite so dargestellt werde. Die EU hat inzwischen die Türkei aufgerufen, das gemeinsame Flüchtlingsabkommen einzuhalten. Man erwarte, dass die türkische Regierung ihren Verpflichtungen nachkomme, sagte ein Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Brüssel. Bislang habe keine Seite das Abkommen offiziell gekündigt. Das EU-Türkei-Abkommen wurde 2016 geschlossen - die Türkei verpflichtet sich darin unter anderem, zu verhindern, dass neue See- und Landrouten für illegale Migration entstehen.