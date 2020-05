In Berlin hat die Erinnerungswoche an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren begonnen. Geplant war eigentlich eine große Open Air-Ausstellung am Brandenburger Tor. Wegen der Corona-Beschränkungen gibt es jetzt Online-Veranstaltungen, in denen man die letzten Kriegstage an historischen Orten nachvollziehen kann. Heute vor 75 Jahren hat Nazi-Deutschland kapituliert - am 8. Mai siegten die Alliierten endgültig.