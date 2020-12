Weltweit gab es in diesem Jahr 29 kriegerische Konflikte. Das hat die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung der Universität Hamburg mitgeteilt. Das sei einer mehr als 2019. Die meisten Kämpfe habe es in Afrika gegeben, dort haben die Forscher zehn Kriege und bewaffnete

Konflikte gezählt. Besondere Aufmerksamkeit habe der Krieg in Libyen erfahren. Beendet wurde der bewaffnete Konflikt in der südsudanesischen Region Darfur. In der Region Bergkarabach war der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien eskaliert, es wurde ein Waffenstillstand vereinbart. Die Wissenschaftler zählen nur gewaltsame Massenkonflikte, an denen zwei oder mehr bewaffnete Streitkräfte beteiligt sind. Darunter fallen keine gelegentlichen oder spontanen Auseinandersetzungen.