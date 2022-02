Meinung: Krieg als fiese Informationsschlacht

Krieg zu begreifen, ist fast unmöglich. Aber versuchen muss man es, sonst hat es Putin zu leicht, meint Marie Gediehn in Ihrer Kolumne zum Wochenende.

Jetzt ist also Krieg. In Europa, im Osten Europas, in der Ukraine. Das ist furchtbar, entsetzlich, grauenhaft. Es ist ein in der Tat fast schon körperliches Gefühl, kein gutes, beim Schlagzeilen lesen, Fernsehen schauen. Ein Gefühl, das Angst macht, natürlich. Und was soll man am Ende so einer Woche dem, was da berichtet wird, noch hinzufügen?

Die Kolumne von Marie Gediehn können Sie hier auch als Audio hören:

Ich kann mich nicht durchringen zu Ironie angesichts sehr langer Tische im Kreml oder angesichts der Diskussionen über Schutzhelme und eine Pipeline. Ich habe auch keine Lust, so zu tun, als sei ich eine intime Kennerin des postsowjetischen Raumes. Und um Ihnen auch die letzte Hoffnung auf echte Expertise zu nehmen: Ich bin weder auf dem neuesten Stand der Anti-Aggressionsforschung noch auf Augenhöhe mit führenden Militärexperten.

Und wissen Sie was? Ich habe auch schlicht keine Kraft, angesichts der Komplexität dieser Situation, dieses Krieges, auch nur im Ansatz so zu tun als ob. Ich bin vollkommen damit beschäftigt zu verfolgen, zu verstehen und zu begreifen, was da gerade passiert, in diesem Krieg.

Ich habe da auch schon bei Corona versagt: Ich habe bis heute kein alternatives selbstentwickeltes Gegenkonzept parat, zum offiziellen Schlingerkurs durch zwei Pandemiejahre. Ich war ehrlich gesagt durchgehend damit beschäftigt, trotz fehlender eigener virologischer Expertise, wenigstens einigermaßen zu verstehen, wie dieses Virus grob funktioniert und was ich tun kann.

Ich staune oft über und bewundere manchmal die ausführlichen und sorgenvollen Statements, prompten Analysen, Aufrufe, pointierten Zusammenfassungen, originellen Analogien von allen Seiten. Von denen, die es genauso haben kommen sehen. Oder denen, die genau wissen, wie man es hätte verhindern können und auch wissen, was jetzt unbedingt und was auf keinen Fall passieren darf, kann und muss.

In Deutschland wird gegen die russische Invasion in der Ukraine demonstriert. imago images ZUMA Wire

Möglicherweise ist es genau das, was Wladimir Putin jetzt einkalkuliert, genau wie möglicherweise manche Corona-Leugner und Vertreter der AfD: Zu viele komplexe Themen, zu viele Leute, die meinen mitreden zu können, zu wollen und zu müssen, zu viele zu lange Tische, und am Ende sind manche Menschen dann schlicht dankbar für die ganz einfachen Lösungen. Wenn da einer kommt und erklärt, wie das so ist mit dem Lauf der Geschichte, wer Recht und wer Unrecht hat und wie es jetzt gemacht wird. Damit man dann wieder in Ruhe was auch immer tun kann, Fasnacht feiern zum Beispiel.

Und jetzt habe ich dieser schlimmen Woche dann doch noch etwas hinzuzufügen: Ich bin der festen Überzeugung, dass Demokratie bedeutet: Auszuhalten, dass es manchmal schlicht keine einfachen Wahrheiten und Lösungen gibt. Und dann ist es wichtig, immer weiter zu versuchen zu verstehen, was tatsächlich passiert und warum was gelogen ist und was nicht. Es bleibt also anstrengend, immer.