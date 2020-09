per Mail teilen

Jedes Jahr befragt der NABU die größten Kreuzfahrtanbieter in Europa, was sie für den Klimaschutz tun. Die Organisation findet es zu wenig und warnt vor Sparmaßnahmen wegen Corona.

Dass Kreuzfahrten keine gute Klimabilanz haben, dürfte die wenigsten überraschen. Und auch wenn die Branche unter der Corona-Krise leidet: In den vergangenen Jahren sind die Passagierzahlen kontinuierlich gestiegen. 2019 waren es 30 Millionen Menschen weltweit. Allein für Deutschland zählte die Branche mehr als 2,5 Millionen Hochseekreuzfahrt-Passagiere.

NABU: Kreuzfahrt-Unternehmen ohne Klima-Strategie

Der NABU prangert wie viele andere Umweltorganisation an, dass die Branche sich mehr um Klimaschutz bemühen müssen. Aus dem Kreuzfahrtranking 2020 geht hervor, dass die europäische Kreuzfahrtbranche weit davon entfernt ist, die Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens zu erfüllen. Der NABU kritisiert alle befragten Reedereien, es gibt aber Unterschiede.

Viele der großen Anbieter gäben zwar an, die Klimaziele erreichen zu wollen, aber das seien Lippenbekenntnisse, so der NABU. Denn fast keiner habe eine Strategie, wie der Umbau der Schiffsflotte auf einen emissionsfreien Betrieb vorangetrieben werden soll. Nur wenige Anbieter wie Ponant oder Aida hätten damit begonnen, solche Antriebe zu entwickeln, der Rest lasse kaum Anstrengungen erkennen.

Kreuzfahrtanbieter sollen trotz Corona-Krise in Umweltschutz investieren

Angesichts der Krise, in welche die Branche durch Corona geraten sei, warnte der NABU eindringlich davor, bereits geplante Investitionen in den Klimaschutz zurückzunehmen. Und auch die Politik dürfe mögliche Hilfen nur unter strengen Klimaschutzauflagen gewähren. Als Maßnahmen, die sehr rasch umgesetzt werden müssten, nannte der Nabu unter anderem den endgültigen Abschied vom Schweröl und die Nutzung von Landstrom in Häfen.

Durch die Folgen der Corona-Pandemie verzeichnen die Kreuzfahrt-Unternehmen massive Umsatz- und Passagier-Einbrüche. Fast alle Kreuzfahrtschiffe liegen mehr oder minder seit Mitte März in Häfen. Derzeit sind es laut Weltverband CLIA noch mehr als 90 Prozent.

Corona bringe einen Verlust von 50 Milliarden Dollar an Wertschöpfung – so ein Zwischenstand des Verbands. Einzelne Reedereien wollten dem SWR zu ihren Finanzen nichts sagen, im Moment ist zum Beispiel unklar, ob Aida Cruises Staatshilfe beantragt hat. Die Anbieter hoffen jetzt – etwa mit flexiblen Umbuchungsmöglichkeiten – wieder mehr Passagiere anzuziehen.