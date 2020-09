Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist offenbar durch eine Wasserflasche in seinem Hotel in Sibirien vergiftet worden. Das hat sein Team in einem Video auf Instagram veröffentlicht. Wissenschaftler hätten unter anderem am Hals der Flasche Spuren des Giftes gefunden. Demnach sei er nachweislich bereits auf russischem Gebiet vergiftet worden. Der Kreml hatte mehrfach betont, dass Nawalny womöglich erst nach seiner Reise vergiftet worden ist.