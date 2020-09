In der Corona-Krise setzt sich auch in Deutschland bargeldloses Zahlen immer mehr durch. Welche Kostenfallen lauern, erläutert Youtuber Saidi vom Verbraucherportal "Finanztip".

Was in anderen Regionen der Welt seit Jahren üblich ist, hat in Deutschland deutlich länger gebraucht: Die alltägliche Nutzung der Kreditkarte. Youtuber Saidi vom Verbraucherportal "Finanztip" hat dem SWR gesagt: Es komme nicht darauf an, ob sich ein Kunde für VISA, Mastercard oder American Express entscheide, es komme auf die Bank an. "Die Bank legt letztendlich fest, welche Gebühren ich für die Karte zahlen muss", so Saidi.

Jede Bank hat unterschiedliche Regeln

Dabei geht es auch um die Frage, ob die Karte zum kostenlosen Geldabheben im Ausland genutzt werden könne. Manche Banken unterscheiden hierbei zwischen der Euro-Zone und dem außereuropäischen Ausland. "Da kann es dann sein, wenn ich fremde Währungen abhebe, dass es dann doch wieder was kostet." Teilweise böten Banken auch die kostenlose Nutzung im Ausland an - im Inland müsse aber für das Geldabheben mit der Kreditkarte gezahlt werden.

Ob es sich bei der Kreditkarte um eine Charge Card, Revolving Card oder Debit Card handele, sei für die Nutzer ebenfalls ein großer Unterschied, sagt Saidi. Die Revolving Card bietet eine echten Kredit, bei dem der ausgegebene Betrag nach und nach in Raten zurückgezahlt wird. Die Charge Card ist die in Deutschland üblichste Form. Hier werden einmal monatlich die offenen Beträge komplett vom Girokonto abgebucht. Offene Beträge auf einer Debit Card hingegen werden unmittelbar nach der Nutzung vom damit verbundenen Girokonto abgebucht.

Nutzungsprobleme bei Debit-Karten

Viele Autoverleiher oder Hotels akzeptieren laut Saidi Debit Cards nicht, weil auf ihnen keine Beträge vorgemerkt werden können, die ähnlich einer Kaution zwar hinterlegt, aber nicht gebucht werden. Hierfür sind zwingend Charge Cards oder Revolving Cards notwendig.

Tricks bei Kreditkarten-Abhebung im Ausland

Wer im Ausland an einem Automaten mit der Kreditkarte Geld abhebt, sollte unbedingt darauf achten, dass der Betrag in der lokalen Währung gebucht wird. "Ich sollte immer darauf achten, auf local currency, also auf lokale Währung zu drücken. Dann bekomme ich in der Regel einen wesentlich besseren Kurs", sagt Saidi.

Vorsicht bei Gold- und Platinum-Karten

Von Luxusvarianten der Kreditkarten rät der Finanzexperte ab, auch wenn diese Varianten oft bereits Reiserücktrittsversicherungen und ähnliche Boni anböten. "Bei den Reiserücktrittsversicherungen muss ich mich ziemlich genau einlesen, wann die überhaupt zahlen und wann nicht. Oft ist eine Bedingung, dass ich die Reise auch wirklich mit dieser Kreditkarte gebucht habe." In aller Regel würden aber die Geschäftsbedingungen der Luxus-Karten nicht genau genug gelesen, um abwägen zu können, ob der Aufpreis wirklich gerechtfertigt ist.