Bis Mitte März müssen alle Beschäftigten im Gesundheitswesen gegen Corona geimpft sein. Natalie lässt sich trotzdem nicht impfen und setzt damit ihren Job aufs Spiel. Warum?

Im Krankenhaus zu arbeiten ist schon lange Natalie Müllers* Traum. Seit sie mit etwa zehn Jahren selbst im Krankenhaus lag und die Krankenschwestern damals immer so nett waren, steht ihr Berufswunsch fest: Ärztin oder Krankenpflegerin.

Ihr Examen als Krankenpflegerin machte sie 2015, aktuell arbeitet die Baden-Württembergerin in einer Einrichtung in Hessen. Noch. Denn Natalie Müller ist nicht gegen das Corona-Virus geimpft und kann deshalb ab Mitte März, voraussichtlich nicht mehr im Krankenhaus arbeiten. So sieht es das Gesetz vor. Denn bis zum 15. März müssen alle, die in Pflegeeinrichtungen, in Altenheimen oder Krankenhäusern arbeiten, gegen Corona geimpft sein. Natalie lässt sich trotzdem nicht impfen. Ihre Zukunft und ihr Einkommen sind ungewiss. Sie ist besorgt und wütend.

Natalie Müller betont: Sie sei keine Coronaleugnerin und auch keine grundsätzliche Impfgegnerin. Das ist ihr wichtig. Sie kennt Leute, die sich impfen ließen und sie kennt Menschen, die schwer an Corona erkrankten. Aber sie sagt, sie selbst habe einfach zu viel Angst vor der Impfung und vor möglichen Folgen.

"Ich finde, es muss eine individuelle Risiko-Nutzen-Abwägung geben. Ich bin für eine freie Impf-Entscheidung."

Nach einer Auswertung des SWR sind in Baden-Württemberg rund 15 Prozent der Beschäftigten in der Pflege nicht geimpft. Schon jetzt ist die Personalsituation angespannt - bundesweit. In Bayern hat Ministerpräsident Söder auch deswegen angekündigt, die Impfpflicht in bayerischen Einrichtungen vorerst auszusetzen.

"Ich pflege mit Herz - Impfstatus egal": Beschäftigte im Gesundheitswesen demonstrieren gegen die ab Mitte März geltende, einrichtungsbezogene Impfpflicht. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Friso Gentsch

Auch Natalie Müller hofft deshalb, dass die Impfpflicht für Pflegekräfte vielleicht doch nicht umgesetzt wird.

"Wir sind seit Jahren am Limit. Wenn da mehrere Pflegekräfte ausfallen, würde das verheerende Folgen haben."

Doch bislang wollen die anderen Bundesländer an der Impfpflicht für das Gesundheitswesen festhalten. Trotzdem will sich Natalie Müller auf keinen Fall gegen Corona impfen lassen - auch nicht, wenn diese Entscheidung das Aus für ihren Traumberuf bedeutet:

"Ich werde meine Meinung dazu nicht ändern. Leider."

*der Name wurde von der Redaktion geändert