Die Bundesregierung will Krankenhäuser bei Modernisierungen unterstützen. Das Kabinett hat einen Plan auf den Weg gebracht, nach dem der Bund einen Zukunftsfonds mit drei Milliarden Euro ausstattet - plus weitere 1,3 Milliarden von den Ländern. Mit dem Geld sollen Krankenhäuser zum Beispiel in Notfall-Kapazitäten oder Telemedizin investieren können. Das Kabinett hat außerdem beschlossen, den Rettungsschirm für die Pflege bis Ende März zu verlängern. Dadurch soll zum Beispiel sichergestellt sein, dass die Kassen ausfallende Beiträge erstatten, wenn die Einrichtungen wegen der Corona-Krise keine neuen Pflegebedürftigen aufnehmen können.