Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) hat nach Informationen des "Spiegel" offiziell bei der US-Regierung Interesse am Kauf von amerikanischen Kampfjetsangemeldet. Sie sollen überalterte Maschinen der Luftwaffe ersetzen. Damit habe sich Kramp-Karrenbauer über Einwände in der SPD hinweggesetzt, so der Spiegel. Deren Fraktionschef Rolf Mützenich lehnt den Kauf ab. Er gilt als einer der schärfsten Kritiker von US-Präsident Donald Trump. Eine endgültige Entscheidung über den Kauf der amerikanischen Kampfjets ist aber noch nicht getroffen.