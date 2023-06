Meinung: Meine Schäfchen, die Krähen

per Mail teilen

Mainzer Obstbauern müssen mit ansehen, wie Saatkrähen über ihre Kirschen und Erdbeeren herfallen. Eine zwar rechtmäßige, aber absurde Behörden-Entscheidung, meint Martin Rupps.

Diese Erzählung handelt von einem Mann, der auszog, Süßkirschen zu ernten. Sven Schmitt lautet der Name des Obstbauern und Hüters von 700 Kirschbäumen im Mainzer Stadtteil Finthen. Früher freute er sich an einer schmackhaften Ernte nach einem Jahr Arbeit. Heute müssen er und seine Kollegen mit ansehen, wie Saatkrähen ihre Kirschen und Erdbeeren fressen. Bis zu 300 Kilogramm Obst am Tag.

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

300 Kilogramm Obst pro Tag kaputt

Die Krähen dürfen auf Geheiß des Grün- und Umweltamts der Stadt Mainz nicht mehr vertrieben werden wegen des nahegelegenen Vogelschutzgebietes "Dünen- und Sandgebiet Mainz-Ingelheim". Die Reifezeit des Obstes fällt mit der Brutzeit seltener Vogelarten in dem Gebiet zusammen. Dem Grün- und Umweltamt der Stadt Mainz sind da schon fünf Schuss aus des Bauern Flinte am Tag zu viel. Denn einst durfte er bis zu fünf Krähen töten, um das gefräßige Getier in die Flucht zu schlagen.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages und bündelt Links sowie Programmtipps zu SWR Angeboten. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Was meckern Sie denn, ließ das Grün- und Umweltamt der Stadt Mainz Sven Schmitt sinngemäß wissen, und stellte Ausgleichszahlungen für das verfutterte Obst in Aussicht, was wohl heißen soll: Ist doch egal, ob Sie ihren Lebensunterhalt als Obstbauer oder als Krähen-Hüter bestreiten. "Meine Nerven liegen blank", sagt Sven Schmitt im SWR-Gespräch.

Auch ich fände es nicht lustig mitansehen zu müssen, wie mir eine zwar rechtmäßige, aber absurde Behörden-Entscheidung die Arbeit eines Jahres zerstört. Zumal ich als Steuerzahler den Schutz von Krähen ähem seltener Vogelarten mittragen muss. Ich könnte gut verstehen, wenn sich aus der Flinte von Oliver Schmitt mal versehentlich ein Schuss löst.