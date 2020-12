per Mail teilen

Kommunale Unternehmen geben nach einer Studie rund 700 Millionen Euro jährlich für die Entsorgung von Einweg-Plastik und Zigaretten-Kippen aus. Der Städte- und Gemeindebund fordert , dass die Hersteller an den Müllkosten beteiligt werden.

Nach der Studie, die der Verband kommunaler Unternehmen selbst in Auftrag gegeben hat, landen jedes Jahr pro Person 140 Liter Einwegmüll in öffentlichen Papierkörben oder direkt auf der Straße. Ein großer Teil davon seien Zigarettenkippen, Einweg-Becher oder andere Lebensmittelverpackungen aus Plastik.

"Wir haben immer mehr Wegwerfartikel, in manchen Städten eine regelrechte Müllflut in Parks und auf öffentlichen Straßen", sagte Gerd Landberg, Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes im SWR. "Die Hersteller, die das produzieren, müssen sich auch an den Entsorgungskosten beteiligen."

Landsberg: Produkte würden vermutlich kaum teurer werden

Die Beseitigung müsse derzeit am Ende über die Straßenreinigungsgebühren und damit über die Allgemeinheit finanziert werden. Landsberg: "Es wird für die Bürger teurer." Aus diesem Grund sollten die Hersteller in die Pflicht genommen werden.

Landsberg geht nicht davon aus, dass Hersteller wegen der Zusatzkosten Produkte zu höheren Preisen verkaufen und letztlich doch wieder der Kunde die Reinigung bezahlt: "Für das einzelne Produkt macht das nicht so viel. Nehmen wir mal an, jeder Becher wird einen Cent teurer, dann hat das keine große Bedeutung."

Schulze: Frage der Gerechtigkeit

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) sagte, sie wolle die geschätzten Kosten in Höhe von 700 Millionen Euro künftig anders verteilen: "Ich möchte die Bürgerinnen und Bürger entlasten und die Einwegplastikhersteller stärker zur Kasse bitten. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit."

In welcher Höhe sich die Hersteller an den Entsorgungskosten beteiligen sollen, ist bislang aber noch unklar. Die aktuelle Studie sei nur ein erster Schritt gewesen, so die Ministerin.