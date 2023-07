Meinung: Freundlichkeit macht sexy

per Mail teilen

Dass immer mehr Geschäfte kostenlos Trinkwasser ausgeben, hält Martin Rupps für eine schöne Geste. Dort geht er auch ohne Durst wieder hin.

Aus einem SWR-Beitrag habe ich von der Initiative "Refill Deutschland" erfahren. Betreiber von Buch- oder Fahrradläden, aber auch Apotheken und Banken geben in ihren Räumen kostenlos Trinkwasser aus. Ich muss nicht erst ein Buch kaufen oder ein Medikament abholen, um mir eine mitgebrachte Flasche mit Wasser zu füllen. "Refill Deutschland" wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um Plastikflaschen zu sparen. Im Hitzesommer sorgt die Initiative für zusätzliche "Brunnen".

Die Meinung von Martin Rupps SWR SWR/Kristina Schäfer

Aktion "Refill Deutschland"

Mich beeindruckt die Freundlichkeit, die der Angelegenheit zugrunde liegt: Wildfremde Menschen spenden Wasser an einem ungewöhnlichen Ort. Das müssten sie nicht, tun es aber. Die Geste macht mir erst bewusst, wie aufwändig es ist, den eigenen Trinkbedarf im Sommer zu decken. Und wie teuer gekauftes Wasser kommt, wenn man nicht zu No-Name-Produkten greift.

SWR Aktuell Newsletter - Aktuell und meinungsstark Die Kolumne "Martin Rupps meint…" erscheint als Teil des "SWR Aktuell Newsletter - Der Tag im Südwesten". Der Newsletter informiert nachmittags kompakt via E-Mail über das Wichtigste des Tages. Sie können ihn hier kostenlos abonnieren.

Ich würde nicht an den Wasserhahn in einer Buchhandlung gehen, um Geld zu sparen. Sondern weil ich in diesem Augenblick Durst habe und nichts zu trinken dabei. Der schöne Service wäre mir auch etwas wert. Beim nächsten Mal käme ich ohne Durst wieder, um ein Buch zu kaufen. Oder zwei.

Den Gedanken, dass Freundlichkeit sexy wirkt, teilt Daniel Ohl vom Hotel- und Gaststättenverband Baden-Württemberg offenbar nicht. "Die Gastronomie lebt vom Verkauf von Speisen und Getränken und nicht dem Verschenken von Speisen und Getränken", so Ohl wörtlich gegenüber dem SWR. Ich kann nur für mich sprechen: Ich mag "meinen" Lieblingsitaliener für das, was er zubereitet. Aber mein Herz erreicht er mit den kleinen Überraschungen, die er gelegentlich bereithält.