Das Kosovo hat dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic die Einreise verweigert. Eine Einreiseerlaubnis für Vucic und andere serbische Regierungsmitglieder gebe es erst, wenn sie für den Völkermord an Kosovaren während des Krieges von 1998 bis 1999 um Verzeihung gebeten hätten, twitterte Außenministerin Meliza Haradinaj-Stublla. Während des Kosovo-Krieges sind mehr als 10.000 Menschen getötet worden, die meisten von ihnen ethnische Albaner. In verschiedenen Teilen Serbiens sind Massengräber mit Leichen von Kosovo-Albanern gefunden worden, die während des Krieges getötet und zur Vertuschung in Serbien begraben worden sind.