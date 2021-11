Tyrannen – und wie man sie loswird

Der Konflikt zwischen Geimpften und Impf-Verweigerern trägt inzwischen deutliche Züge eines Klassikers – meint Pascal Fournier in seiner Wochenend-Kolumne "Zwei Minuten".

"Zu Dionys dem Tyrannen, schlich / Damon, den Dolch im Gewande" – Schiller, die Bürgschaft, Sie kennen das. Ausgangspunkt dieser Geschichte: der Versuch, einen Willkürherrscher loszuwerden, und zwar ein für alle Mal.

Ob Weltärztepräsident Montgomery auch an die "Bürgschaft" und Tyrannenmord gedacht hat, als er diese Woche von einer "Tyrannei der Ungeimpften in Deutschland" sprach? Wohl kaum. Trotzdem ist seine Diagnose zumindest mal einen Gedanken wert: Die Krankenhäuser sind voll mit Menschen, die es besser zu wissen meinen als die allermeisten Wissenschaftler. Und bevor ein Missverständnis aufkommt: Wir sprechen hier nicht von Kindern unter 12 oder von anderen, die nicht geimpft werden KÖNNEN. Hier geht’s um Menschen, die sich einer Impfung verweigern, obwohl die ohnehin schon wackelige argumentative Grundlage für dieses "Nein" immer mehr bröckelt. Und die mit ihrer Impf-Verweigerung den Alltag der Republik erheblich beeinflussen, auch den der geimpften Mehrheit.

Wieder ein Lockdown?

Aus Sicht einiger Politiker reicht selbst 2G möglicherweise schon bald nicht mehr aus, schon wird über einen neuerlichen Lockdown gesprochen. Und der beträfe auch die Geimpften, weil zu ist zu. Also, wenn persönliche Freiheit immer nur bis dahin reicht, wo die des Nächsten beginnt – dann ist Impf-Verweigerung so gesehen eine klare Überschreitung. Abstrakt betrachtet: eine Form der Tyrannei. Punkt für Montgomery.

Und der Ausweg? Naja – Tyrannen-Mord fällt in Deutschland im Herbst 2021 ja wohl weg! Eine vernünftige, vor allem freundlichere und zeitgemäßere Alternative zum Tyrannenmord könnte lauten: beständiger Druck. 2G, 3G, Greenpass. So viel Freiheiten wie möglich für die Geimpften – und Beschränkungen bitte vor allem mal für diejenigen, die sich verweigern. Ja, ich weiß: Das wäre eine Form von staatlicher Bevormundung und ein Eingriff in die individuelle Selbstbestimmung. Übrigens – genauso wie die Gurtpflicht, Tempo 30 und die Einkommenssteuer auch.

Freiheiten für Geimpfte, Unbill für Ungeimpfte?

Freiheiten für Geimpfte, Unbill für Ungeimpfte – das könnte doch auch ein Lockangebot sein? Eine Einladung, die eigene Position nochmal zu überdenken? Hier: Karneval, Konzert, Kultur und Kneipe – da: "Wir müssen draußen bleiben"? Bei Schiller erkennt Tyrann Dionys am Ende ja auch, was er möglicherweise verpasst; er wird weich und will plötzlich dazugehören: "Ich sei, gewährt mir die Bitte, / in eurem Bunde der Dritte". Liebes ungeimpftes Drittel der Bevölkerung: Nur zu. Es ist ganz bestimmt genug Impfstoff für alle da!