per Mail teilen

Bei der Bürgermeisterwahl in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zeichnet sich eine Stichwahl ab. Nach Prognosen verfehlte Amtsinhaber Vitali Klitschko die notwendige absolute Mehrheit. Der frühere Boxweltmeister liegt bei rund 45 Prozent der Stimmen. Mit ihm haben sich 19 weitere Kandidaten zur Wahl gestellt. Die Auszählungsergebnisse sollen am heutigen Montag vorgelegt werden. Eine Stichwahl in Kiew ist für den 15. November geplant.