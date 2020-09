Die EU-Kommission will den Luftraum in Europa besser organisieren, um die Klimabelastung durch den Flugverkehr zu verringern. Mit besser abgestimmten Flugplänen soll der Schadstoffausstoß um bis zu zehn Prozent sinken. EU-Verkehrskommissarin Adina Valean sagte, Flugzeuge bewegten sich manchmal im Zickzack zwischen verschiedenen Luftraumblöcken. Dadurch würden Verspätungen und Treibstoffverbrauch zunehmen. Ziel der Initiative für einen europäischen Luftraum ist es, die noch stark national ausgerichtete Luftraumüberwachung in Europa in größeren Blöcken zu bündeln und aufeinander abzustimmen.