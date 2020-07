Die Diskussion über die angebliche "Stammbaum-Forschung" der Stuttgarter Polizei reißt nicht ab. Dabei verbietet die sich eigentlich von selbst, kommentiert Sabine Brütting.

Nach den Randalen in Stuttgart wird über eine Ermittlungsmethode diskutiert, die Kritiker zugespitzt als "Stammbaum-Forschung" bezeichnen. Dabei untersucht die Polizei auch das Umfeld und den familiären Hintergrund der Verdächtigen. Dazu ein Kommentar von Sabine Brütting.

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. So steht’s in Artikel 3 des Grundgesetzes. Doch ganz so einfach ist das in Deutschland nicht - denn es gibt Ausländer und Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund.

Die mit dem Migrationshintergrund sind die, deren Eltern oder sogar Großeltern irgendwann einmal nach Deutschland eingewandert sind. So ein Migrationshintergrund verschwindet nämlich erst in der vierten Generation. Und selbst dann bleibt er manchmal gefühlt noch erhalten, etwa wenn der Nachname eben nicht Meier, Müller oder Schulze ist.

Migrationserfahrung statistisch zu erfassen ist sinnvoll

Es macht sicherlich Sinn, die Migrationserfahrung von Menschen in Statistiken sichtbar zu machen. So wie das zum Beispiel beim Mikrozensus gemacht wird. Mit diesen Daten lassen sich durchaus sinnvolle Fragen beantworten, wie zum Beispiel welche Bildungswege Menschen mit Migrationshintergrund wählen oder wie hoch ihr verfügbares Haushaltseinkommen ist.

Daten dürfen nicht zur Strafverfolgung herangezogen werden

Daraus lassen sich dann Maßnahmen ableiten, die benachteiligte Gruppen besonders unterstützen. Ein Heranziehen dieser Daten zur Strafverfolgung macht nicht nur keinen Sinn, es verbietet sich sogar. Denn - so steht es ja im Grundgesetz: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.

Straftat bleibt Straftat, egal ob sie von Hans Müller oder Giacomo Rossi begangen wurde. Sabine Brütting

Die Erhebung von Migrationshintergründen könnte auf Grund von Stereotypen zu einer Vorverurteilung und somit zu unterschiedlich harten Strafen für unterschiedliche Tätergruppen führen. In den USA ist es Gang und Gäbe, dass schwarze Straftäter härter bestraft werden als weiße.

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Nach diesem Grundsatz sollte auch ermittelt und geurteilt werden.