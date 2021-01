"Darfs ein bisschen mehr sein?" Berlin-Korrespondentin Evi Seibert findet in ihrem Kommentar, dass das ein treffendes Motto für Jens Spahn wäre - im Guten wie im Schlechten. Zwar attestiert sie ihm großen Fleiß, doch der Minister habe "ein bemerkenswertes Talent dafür, daneben zu hauen."

"Darfs ein bisschen mehr sein?" Das könnte das Motto von Jens Spahn sein - im Guten wie im Schlechten. Spahn ist einer der fleißigsten Minister der Regierung. Schon vor Corona paukte er ein Gesetz nach dem anderen durch. Er hat als CDU-Minister einen Pakt mit der Familienministerin und dem Arbeitsminister, beide SPD, geschlossen: Wir sagen nichts Böses übereinander und boxen bessere Bedingungen für die Pflege durch. Spahn hat sich bis heute fair daran gehalten.

Spahn sagt kluge Sätze

Er sagt kluge Sätze, wie den, dass wir uns in ein paar Monaten viel werden verzeihen müssen. Damit hat er schon zu Beginn der Krise zugegeben, dass Corona für alle Neuland ist - und dass auch er Fehler machen wird. Und: Der ehrgeizige Jens Spahn stellte sich überraschend in die zweite Reihe im Team mit Laschet im Kampf um den CDU-Chefposten.

Wenn Jens Spahn nur so wäre, dann würden ihn wahrscheinlich alle gern zum Bundeskanzler wählen und das ist ja wohl auch sein Fernziel. Das ist aber eben nur die eine Seite.

Doch Spahn kann auch anders

Der andere Jens Spahn hat ein bemerkenswertes Talent dafür, daneben zu hauen. Statt sich beim CDU-Parteitag vornehm zurückzuhalten, nutzt er die Fragerunde für ein grobes Foul und machte offensiv Werbung für sein Team. Prompt kassierte er das schlechteste Ergebnis bei den Wahlen zu Parteivize. Dazu kommen das aktuelle Impfdurcheinander und die Nebelkerzen, die Spahn dabei wirft. Die verhageln ihm grade die Bilanz als guter Gesundheitsminister.

Im Zweifel stellt Jens Spahn sich oft selbst ein Bein. Klar: Ohne Ehrgeiz und Ellenbogen kommt man in der Politik nicht an die Spitze. Von beiden hat Spahn mehr als genug. Jetzt muss er daran arbeiten, dass er nicht ausschließlich dadurch wahrgenommen wird. Das hat er übrigens schon vor Jahren selbst erkannt. Spahn sagt in seiner Biografie: "bekannt bin ich jetzt, beliebt muss ich noch werden". Daran hat sich nicht so viel geändert.