Der aktuelle Lockdown wird weitgehend verlängert. Neben kleinen Ausnahmen gibt es auch weiter Lockerungsperspektiven - aber alles abhängig von der Inzidenz. Ob das der richtige Orientierungswert ist, bezweifeln einige Forscher, Mediziner und auch SWR-Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmit.

Es gibt in jüngster Zeit viele Stimmen aus Medizin und Forschung, die eine neue Forderung an das Corona-Krisenmanagement stellen: Die Politik solle nun langsam damit aufhören, so stark auf die Inzidenz zu schauen. Nicht alle Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung sollten sich daran ausrichten, sagen mehrere Virologen. Und die Berliner Amtsärztinnen und Ärzte sagten schon vergangene Woche in einem gemeinsamen Brief, wir müssen stärker darauf achten, was in den Kliniken passiert. Ob die Intensivstationen voll sind, ob dabei Engpässe drohen, ob die Zahl der schweren Verläufe steigt oder - im Gegenteil - sinkt, wie es neuerdings der Fall ist. Kurzum, wir sollten lernen, differenzierter mit der Pandemie umzugehen als bisher.

Was ist die Sieben-Tage-Inzidenz? Dieser Wert sagt aus, wie viele Menschen sich in einem Landkreis in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde von Bund und Ländern mit Blick auf Kreise und kreisfreie Städte als maßgeblich für neue Einschränkungen in der Corona-Pandemie festgelegt. Nach den neuen Verordnungen richten sich Lockerungen und Öffnungen nach festen Inzidenzwerten von 35, 50 und 100.

Ich finde das auch, und ich finde es enttäuschend, dass auch die neuesten Bund-Länder-Beschlüsse wieder so stark auf Inzidenzwerte setzen. Die 50 wird wieder angestrebt. Die 35 mache schon mehr möglich, heißt es. Manche forderten sogar Werte von 10. Bei 100 soll die Notbremse her. Die Fixierung der Politik auf Inzidenzwerte ist so stark, dass die 50 und die 35 sogar im neuen Infektionsschutzgesetz vom 18. November drinstehen.

Inzidenzen spielen wieder die Hauptrolle

Und nun spielt die Inzidenz wieder die Hauptrolle. Warum? Hatte die Bundespolitik in Berlin vielleicht Angst vor kleinteiliger Arbeit? Scheute sie etwa Vorwürfe, es wäre zu viel Verwaltungsaufwand, wenn man die alten Corona-Maßnahmen auf eine neue, komplexere Grundlage stellt?

Das wäre unnötig. Denn schon bisher war es ja so, dass im Bund lediglich die Eckdaten verkündet wurden und die Länder und Kommunen dann zusehen mussten, was bei ihnen gelten soll. Da hätte man doch jetzt das Signal geben müssen, das nicht allein die Inzidenzwerte ausschlaggebend sind dafür, was geht und was nicht. Nun sind viele zu Recht enttäuscht: der Einzelhandel, die Gastronomie, die Sportvereine - um nur wenige Beispiele zu nennen.

Inzidenzwerte zeigen heute keine Katastrophe mehr

Das Problem der neuen Beschlüsse: Sie sind zwar schon erstaunlich kleinteilig, aber nicht differenziert genug, um die jetzige Phase der Pandemie besser zu beherrschen. Inzidenzwerte waren früher mal ein Alarmzeichen für die mögliche Überlastung des Gesundheitssystems. Inzidenzwerte von heute können aber bedeuten, dass es weniger schwere Verläufe gibt, dass Leute ihre Erkrankung daheim auskurieren können, dass die Lage zwar riskant ist, aber nicht in die Katastrophe kippen muss.

Impfungen hätte man schon jetzt einberechnen können

Eins noch: Ältere und gefährdete Menschen werden langsam geimpft, und das wird im Lauf der kommenden Wochen allen anderen erlauben, mit kalkuliertem Risiko mehr Freiheit zu haben. Die Politik hätte das jetzt schon bahnen und vorbereiten können. So bleibt heute nur die Hoffnung, dass sich das in knapp drei Wochen bessert.