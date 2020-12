Altenpflege in der Coronakrise

Es fehlt an dem, was die Alten- und Pflegeheime am dringensten brauchen: Nämlich FFP2-Masken und Schnelltests. ARD-Hauptstadtkorrespondentin Isabel Reifenrath ist der Meinung, dass die Politik die Heime und Alten im Stich lässt und berichtet von ihren eigenen Erfahrungen.