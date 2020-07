Viele schlechte Zahlen aus der Wirtschaft in Folge der Corona-Pandemie - Konjunktur und BIP am Boden. Aber SWR-Wirtschaftsredakteurin Sabrina Fritz blickt in ihrem Kommentar nach vorn.

Kommentar von Sabrina Fritz, SWR Aktuelle Wirtschaft

Gibt es schwarz? Gibt es schwärzer als schwarz? Heute ist jedenfalls nicht nur ein schwarzer Donnerstag, heute ist ein Trauertag. Die Wucht des Corona-Virus hat die Weltwirtschaft zu Boden gehen lassen, und jetzt? Auf jeden Fall keine Panik.

Die Zahlen sind ein Blick zurück in die Zeit als vor Deutschland, Frankreich oder Spanien das Schild "Geschlossen" hing. Inzwischen fliegen Menschen wieder in den Urlaub, sie kaufen sich - ab und zu zumindest - ein Paar neue Schuhe oder gar ein neues Auto. Unsere Wirtschaft taumelt noch, sie hat ein paar Verletzungen abbekommen, aber sie ist wieder aufgestanden. Ob wir diesen Kampf endgültig gewinnen, hängt vom Gegner ab. Das Virus. Lernen wir damit zu leben? Wann kommt der Impfstoff? Wann kriegt die USA als größte Volkswirtschaft der Welt die Lage in den Griff? Und unsere Wirtschaft? Schafft sie den Spagat zwischen Sparen und dem Sprung in die digitale Welt?

Politik und Wirtschaft sind gefordert: Investitionen in die Zukunft

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist noch stabil, dank Kurzarbeit und Gehaltsverzicht. Aber was geschieht, wenn die Programme auslaufen? Die nächsten Monate sind dafür entscheidend. Sie verlangen von uns allen einen Beitrag. Die Politik muss helfen, wo Geld nötig ist. Die Wirtschaft muss endlich in moderne Technologien investieren. Wer heute als Händler noch kein Online-Konzept hat ist - sorry - selbst schuld. Und wir müssen alles tun, damit sich das Virus nicht nochmal ausbreitet und Geschäfte geschlossen werden müssen. Die Börsen, die immer in die Zukunft schauen, haben heute verloren, aber von Panik war nichts zu spüren. Vielleicht ist heute im günstigsten Fall nur ein grauer Tag.