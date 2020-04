Die ersten Lockerungen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus sind in Kraft. Jeder müsse damit nun verantwortungsvoll umgehen, kommentiert Berlin-Korrespondent Lothar Lenz.

Alle Gewalt geht vom Volke aus – selten war dieser Satz aus Artikel 20 des Grundgesetzes zutreffender als heute. Bund und Länder haben den Rahmen für die Lockerungen im öffentlichen Leben gesteckt, jetzt liegt es an uns, den Bürgern, damit verantwortlich umzugehen.

Großes Vertrauen in die Politik

Es war beeindruckend, welches Vertrauen die Deutschen ihren Regierenden in den letzten Wochen entgegengebracht haben. Die Kontaktauflagen, die Schließung von Schulen und Geschäften – all das hat das Staatsvolk nicht nur geschluckt, sondern als notwendig eingesehen. Die Politikerinnen und Politiker, die in der Krise entschlossen gehandelt haben, bekamen höchste Zustimmungswerte in den Umfragen.

Die Bürger haben es in der Hand

Jetzt dreht die Politik das Ganze um. Jetzt müssen wir, die Bürger, mit Corona auf Dauer umzugehen lernen. Jeder muss für sich und damit für alle Verantwortung übernehmen. Keine leichte Aufgabe.

In den letzten Tagen ist oft der Ruf nach einheitlichen Regeln für die Lockerungsphase laut geworden, als sehnten wir uns nach einer staatlichen Autorität, die uns weiterhin Entscheidungen abnimmt. Sind wir denn nicht selbst mündig genug, mit dem Risiko umzugehen? Wollen wir weiterhin, dass in unseren Alltag so rigide reinregiert wird?

Politiker gestehen Fehler ein

Mich hat es beeindruckt, dass die Bundeskanzlerin von einem „Erfolg auf dünnem Eis“ gesprochen hat. Ich fand es absolut souverän, als der Bundesgesundheitsminister ankündigte, es werde nach der Corona-Krise eine „Zeit des Verzeihens“ geben müssen, weil auch die Politik manchen Fehler gemacht hat.

Ist es nicht besser, von demütigen, von zweifelnden Politikern regiert zu werden, als von den Blendern, Besserwissern oder Verharmlosern in Washington, London oder Brasilien? Man kann wirklich nicht sagen, dass die ihre Länder besser durch die Krise führten.

Corona-Maßnahmen nicht leichtfertig getroffen

Niemand in Berlin und in den Staatskanzleien der Länder hat Bürgerrechte und Bewegungsfreiheit leichten Herzens oder gar mit irgendwelchen autoritären Absichten eingeschränkt. Die harten Auflagen in den letzten Wochen waren schlicht und einfach Gefahrenabwehr. Denn auch der Schutz von Leben und Gesundheit steht im Grundgesetz. Jetzt bekommen wir, das Volk, ein Stück Freiheit und viel Verantwortung zurück. Zeigen wir, dass wir es verdienen, der Souverän in diesem Staat zu sein.