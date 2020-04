Seit fünf Wochen sind die Schulen zu. Viele Eltern wünschen sich mehr Unterstützung von Schulen und Lehrern, zeigt eine aktuelle Umfrage. Ohne Videokonferenzen und Online-Austausch kann Unterricht zu Hause nicht gut funktionieren, findet auch SWR-Wissenschaftsredakteurin Anja Braun.

Fünf Wochen, ganze fünf Wochen hatten die Schulen jetzt Zeit, um sich auf das Homeschooling einzulassen. Und was ist passiert? Extrem wenig. Das bestätigt auch die jüngste Umfrage von Dimap. Nur sieben Prozent aller Schüler haben täglich digitalen Unterricht. Applaus!

Eltern fühlen sich im Stich gelassen

Meine Kids dagegen haben gerade einmal pro Woche und auch nur mit einer Lehrkraft eine Videokonferenz gehabt. Dass das nicht reicht und auch nicht auf Wochen hinaus so weitergehen kann, ist doch klar. Kein Wunder, dass sich Eltern im Stich gelassen fühlen. Warum gibt es nicht jeden Tag wenigstens eine Stunde, die sich Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Schülerinnen und Schülern zusammen schalten?

Klar, da haben viele Berührungsängste und sowas noch nie gemacht. Aber es sind ja jetzt auch schon fünf Wochen ins Land gegangen und es ist absehbar, dass sich der Unterricht zu Hause noch weiter zieht. Vielleicht sogar bis zum Sommer. Da können Eltern doch ein bisschen mehr Aktivität erwarten, oder?

Dauer 2:25 min Kommentar: Ein bisschen mehr digital sollte auch bei uns gehen Die heute veröffentlichte Vodafone-Dimap-Umfrage zeigt: Nur sieben Prozent der Schülerinnen und Schüler nehmen täglich an digitalem Unterricht teil. Denn digitale Angebote wie Videokonferenzen mit Schülern oder anderer Online-Austausch zwischen Lehrern und Schülern sind bei den meisten Fehlanzeige. So kann Homeschooling natürlich nicht über Wochen hinweg gut gehen. Ein Kommentar von Anja Braun:

Warum werden Lehrer nicht digital fortgebildet?

Warum organisieren die Schulleitungen nicht Fortbildungen - die genauso digital stattfinden könnten - und zeigen dem Lehrpersonal, wie die einzelnen Plattformen funktionieren? Warum wird nicht verpflichtend angesetzt, dass jeder Lehrer und jede Lehrerin zumindest in den weiterführenden Schulen seine Schülerinnen wenigstens einmal pro Woche so erreicht, dass die Schüler direkt Rückmeldungen geben können? So könnte Schule den Kindern auch wieder eine Tagesstruktur vorgeben - zumindest für ein bis zwei Stunden am Tag.

Lehrer nutzen die angebotenen Plattformen nicht

Die technischen Voraussetzungen auf Schulseite sind vorhanden: Die Landesregierung hat mögliche Plattformen bereit gestellt - von Moodle über Office für die Abschlussjahrgänge bis hin zu diversen kleineren Austauschplattformen. Doch die Lehrerinnen und Lehrer nutzen es nicht.

Stattdessen werden bei uns einmal pro Woche Mails mit angehängten Dokumenten abgeliefert. Manche Lehrer erwarten noch nicht mal, dass die Aufgaben irgendwie zurückkommen. Korrigiert bitte selbst und seht dazu das "Youtube-Lern-Tutorial XY" an.

Nochmal: Niemand verlangt, dass der digitale Fernunterricht bei uns so prima klappt wie zum Beispiel in Australien, wo Kinder von Klasse eins an selbstverständlich digital unterrichtet werden, wenn sie zu weit von einer Schule entfernt wohnen. Aber so ein bisschen mehr als bisher, sollte doch bei uns auch gehen.

Digitaler Unterricht geht auch über das Smartphone

Und jetzt braucht mir keiner kommen und sagen, das funktioniert ja alles nicht, weil so viele Kinder keinen eigenen Computer oder Laptop haben. Ein Smartphone ist doch heute in jeder Familie zur Hand. Auch darüber lässt sich digitaler Unterricht machen. Mindestens für ein oder zwei Schulstunden am Tag.